Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sartorius : décroche sous 215E, les 205E en vue information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 16:06









(CercleFinance.com) -Sartorius décroche sous 215E, ce qui n'est guère surprenant après la cassure du support majeur des 237,5E du 21 avril au 17 mai dernier.

Le titre se dirige comme prévu vers un retracement de l'ex-plancher du 12 juin 2020.





Valeurs associées SARTORIUS STEDIM BIOTECH Euronext Paris -5.70%