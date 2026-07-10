Sartorius AG devrait relever ses objectifs selon Berenberg

Sartorius AG poursuit sur sa lancée de la veille et s'affiche en hausse de 3,21%, à 240,80 euros, au lendemain déjà d'un gain de 5,90%. Ce vendredi, le titre profite d'une note positive de Berenberg.

Les analystes estiment que leurs prévisions pour les résultats du deuxième trimestre et de l'ensemble de l'exercice sont au-dessus du consensus. Ils indiquent que le principal débat pour les investisseurs est de savoir si l'entreprise va relever ses prévisions dès maintenant ou attendre plus tard dans l'année.

La banque privée allemande rappelle également que le fournisseur d'équipements pharmaceutiques et de laboratoire a traversé une période difficile après la Covid-19, marquée par une faible visibilité sur la demande, ce qui pourrait inciter la direction à se montrer prudente lors de la définition des objectifs.

Actuellement Sartorius AG table sur une croissance comprise entre 5 et 9%, contre un consensus à 7,7%, alors que Berenberg est encore plus optimiste et vise 7,9%.

A moyen terme, les analystes prévoient une expansion des marges, portée par le levier opérationnel et des mesures d'efficacité. Une forte dynamique de croissance peut stimuler l'appréciation du cours de l'action ajoutent-ils. En outre, une amélioration des rendements est attendue en raison de la forte croissance du chiffre d'affaires, de la hausse des marges et de la diminution progressive des projets d'extension des dépenses d'investissement à moyen terme.

Berenberg a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre Sartorius AG, tout en relevant la cible de cours de 250 à 270 euros, afin de refléter "une confiance accrue dans les perspectives à long terme de Sartorius, alors que ses marchés finaux continuent de s'améliorer".