 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 122,00
-0,82%
Indices
Chiffres-clés

Sartorius : +15%, au plus haut depuis le 6 mai dernier (212E)
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 14:31

Les investisseurs s'emballent pour le relèvement des objectifs de ventes de Sartorius pour 2025 : le titre s'envole de +15%, au plus haut depuis le 6 mai dernier (212E) ou le 18/10/2024.
Sartorius efface au passage la forte résistance des 205E du 16 juin au 10 juillet dernier et semble filer tout droit vers un retracement de la résistance des 214E (zénith annuel) du 5 mai dernier.

Valeurs associées

SARTORIUS STEDIM BIOTECH
203,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank