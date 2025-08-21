 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sarepta Therapeutics chute suite au refinancement de 700 millions de dollars d'obligations convertibles
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 15:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 août - ** Les actions du fabricant de thérapie génique Sarepta Therapeutics SRPT.O chutent de 6,7 % à 19,2 $ ** Sarepta échange environ 700 millions de dollars de ses obligations convertibles à 1,25 % échéant en 2027 contre 602 millions de dollars de nouvelles obligations convertibles à 4,875 % échéant en 2030, ainsi que des actions et des liquidités ** Le prix de conversion initial de près de 60 dollars par action représente une prime de près de 191,5 % par rapport au dernier prix de vente annoncé ** SRPT va également vendre jusqu'à ~1,4 million d'actions supplémentaires dans le cadre d'une transaction privée ** La société a 97,71 millions d'actions en circulation et une capitalisation boursière de 2,01 milliards de dollars selon les données du LSEG ** "Il s'agit d'une nouvelle mesure prudente pour la B/S que nous considérons favorablement,

bien que l'attention à court terme reste concentrée sur la montée en puissance d'Elevidys maintenant que la thérapie est de nouveau sur le marché" - les analystes de Leerink Partners ** J. Wood Capital Advisors LLC agit en tant que banque conseil de Sarepta dans le cadre de l'échange ** À la dernière clôture, SRPT a perdu 83,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SAREPTA
19,2864 USD NASDAQ -6,29%
