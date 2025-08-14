 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sarepta progresse grâce aux avancées de la thérapie génétique
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 12:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Les actions de Sarepta Therapeutics SRPT.O augmentent de 3 % à 21 $ avant la mise sur le marché

** Le médicament génétique expérimental SRP-1003 avec Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O progresse dans une étude de stade précoce et intermédiaire - SRPT

** L'achèvement des étapes de l'essai déclenche un paiement de 100 millions de dollars à ARWR; SRPT vend 174 millions de dollars d'actions ordinaires d'ARWR en espèces

** SRP-1003 cible la dystrophie myotonique et la dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale

** SRPT s'attend à recevoir les premiers résultats de l'étude au deuxième semestre de cette année

** Séparément, Bilal Arif, vice-président exécutif et chef des opérations techniques, quittera l'entreprise le 16 septembre dans le cadre d'une restructuration

** Depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de près de 83 % contre une hausse de 7,75 % pour l'indice Nasdaq Biotech .NBI .

Valeurs associées

ARROWHEAD PHRMCT
19,9900 USD NASDAQ +12,30%
SAREPTA
20,4000 USD NASDAQ +8,51%
