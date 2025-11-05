Sarepta progresse après que Mizuho a relevé sa notation et augmenté son estimation de prix pour l'adoption d'Elevidys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments génétiques Sarepta Therapeutics SRPT.O augmentent de 2,4 % à 16,59 $ avant le marché, après que Mizuho ait relevé le titre de "neutre" à "surperformance"

** Le courtier augmente l'objectif de prix de SRPT de 19 $ à 26 $

** « Nous avons une plus grande confiance dans l'adoption d'Elevidys, étant donné la forte demande qui a conduit à une surperformance au 3T25 », dit Mizuho.** ** Les actions de SRPT ont plongé de 30 % mardi après la publication de faibles prévisions pour sa thérapie génique la plus vendue, Elevidys, et l'échec de deux de ses médicaments approuvés lors d'un essai clé

** Huit des 29 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et 5 à "vendre" ou moins; leur prévision médiane est de 18 $, selon les données de LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 86,7 % depuis le début de l'année, sa plus forte baisse annuelle, contre un gain de 21,7 % pour l'indice NASDAQ des biotechnologies .NBI .