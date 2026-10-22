Sapphire, l'opérateur de KFC en Inde, affiche une perte en baisse grâce à la demande stimulée par les formules repas

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Sapphire Foods India SAPI.NS , l'exploitant de Pizza Hut et KFC, a annoncé jeudi une perte trimestrielle en baisse, grâce à une hausse de son chiffre d'affaires, la chaîne de restauration rapide ayant lancé des offres promotionnelles sur ses menus malgré une augmentation des coûts.

* Le franchisé de la société américaine Yum Brands YUM.N a indiqué que sa perte nette consolidée s'était réduite à 15 millions de roupies (158 169 dollars) pour le deuxième trimestre clos le 30 septembre, contre 127,7 millions de roupies un an plus tôt.

* Les chaînes de restauration mondiales, confrontées à une pression croissante de la part de marques locales telles que California Burrito, Wow Momo et Blue Tokai Coffee, ont lancé des menus moins chers pour stimuler leurs ventes

* Au cours du trimestre de septembre, KFC a mis en avant son offre "1 acheté, 1 offert", tandis que Pizza Hut a proposé une offre à durée limitée, le "menu fratrie", comprenant deux pizzas, deux pains à l'ail et deux Pepsi à partir de 299 roupies (3,15 $)

* Le chiffre d’affaires d’exploitation a progressé de 20 % pour atteindre 8,88 milliards de roupies, KFC enregistrant sa plus forte croissance depuis 16 trimestres

* Les ventes à périmètre constant, indicateur clé de la croissance des établissements bien implantés, ont progressé de 14 % chez KFC et de 5 % chez Pizza Hut en Inde

* Les restaurateurs sont confrontés à une hausse des coûts depuis le début du conflit au Moyen-Orient, due en partie à l’augmentation des dépenses liées aux services publics, tandis que les dépenses soutenues en matière de promotions ont pesé sur les marges

* Les dépenses totales ont augmenté de 17 %, Sapphire mettant en avant "l’inflation des coûts des matières premières et de l’énergie, ainsi que des investissements marketing plus importants" chez KFC

* Sapphire et son concurrent de plus grande envergure, Devyani International DEVY.NS , qui exploite également des enseignes KFC et Pizza Hut, ont annoncé en janvier leur intention de fusionner dans le cadre d’une opération de 934 millions de dollars , créant ainsi un franchiseur comptant plus de 3 000 restaurants

(1 dollar = 94,8350 roupies indiennes)