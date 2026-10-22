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Sapphire Foods India en hausse après avoir enregistré une perte trimestrielle en baisse
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 11:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Le cours de l'action de Sapphire Foods India

SAPI.NS progresse de 2,5% pour atteindre 197,80 roupies

** Le franchisé de la société américaine Yum Brands YUM.N affiche une perte nette consolidée de 15 millions de roupies au deuxième trimestre (158 094,44 $), contre une perte nette de 127,7 millions de roupies un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires d'exploitation de la société au deuxième trimestre a progressé de 20% en glissement annuel pour atteindre 8,88 milliards de roupies, KFC enregistrant sa plus forte croissance depuis 16 trimestres

** SAPI est notée "à acheter" en moyenne par 18 analystes; le cours-cible médian est de 250 roupies – données compilées par LSEG

** Le titre a perdu 24,52% depuis le début de l'année

(1 $ = 94,8800 roupies indiennes)

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