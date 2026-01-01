Sapphire Foods et Devyani International fusionnent pour créer un géant de la restauration rapide franchisée en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sapphire Foods India SAPI.NS a annoncé jeudi sa fusion avec Devyani International DEVY.NS , dans le but de consolider les partenaires franchisés locaux de Yum Brands YUM.N , propriétaire de KFC et Pizza Hut.