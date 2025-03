Sapians et Suravenir commercialisent un contrat d’assurance vie 100% digital

(AOF) - Sapians, premier multi family-office 100% digital, lance Focus Vie un nouveau contrat d’assurance vie en partenariat avec Suravenir, filiale d’assurance-vie, retraite et prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa. Destiné aux entrepreneurs et cadres dirigeants, ce contrat offre une souscription 100% en ligne, sans frais d'entrée, d'arbitrage ni de rachat.

Chaque client bénéficie de l'expertise d'un family-officer dédié, qui l'accompagne dans la définition de ses objectifs patrimoniaux, le paramétrage du contrat, la définition de l'allocation d'actifs, le suivi régulier, les évolutions de la clause bénéficiaire et la gestion des rachats éventuels.

L'allocation d'actifs s'appuie sur l'expertise reconnue du multi family-office iVesta, qui gère plus de 6 milliards d'euros pour le compte d'une centaine d'entrepreneurs. Cette approche propriétaire permet de proposer des solutions d'investissement personnalisées et performantes dont des ETF actions et ETF obligataires et à moyen terme des fonds ELTIF pour une exposition au non coté.

Afin de simplifier la prise de décision et d'optimiser la performance, Sapians propose un univers d'investissement resserré composé d'unités de compte soigneusement sélectionnées. Cette présélection rigoureuse facilite la sélection des fonds au sein du contrat et offre ainsi aux investisseurs exigeants un parcours d'investissement simplifié et efficace.