SAP: vers un rachat de la plateforme de recrutement par IA SmartRecruiters

(Zonebourse.com) - SAP a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de l'acquisition de SmartRecruiters, une société américaine à l'origine d'une plateforme de recrutement basée sur l'IA conversationnelle, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.



Le géant allemand des logiciels d'entreprise explique que l'opération va lui permettre de renforcer son offre SAP SuccessFactors destinée à optimiser la gestion du capital humain (HCM) de telle sorte que ses clients puisse disposer des outils leur permettant d'attirer et de retenir leurs employés dans un marché du travail de plus en plus concurrentiel.



La technologie de SmartRecruiters repose sur un compagnon IA baptisé 'Winston' qui anticipe les besoins en recrutement et travaille sur des solutions tout en favorisant l'automatisation des tâches et des interactions personnalisées, avec l'objectif de simplifier les étapes du recrutement.



Selon ses propres calculs, sa plateforme se traduit par une réduction de 75% des tâches manuelles de sélection, une baisse de 95% de tâches manuelles de planification en moins mais par un taux de satisfaction de 99% chez les candidats.



L'entreprise, basée à San Francisco, revendique plus de 4000 clients dont Amazon, Visa et McDonald's.



La finalisation de la transaction est attendue dans le courant du quatrième trimestre de cette année.





Valeurs associées SAP AG O.N. 245,850 EUR XETRA -1,97%