Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: retenu par le thaïlandais CP Foods information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé lundi avoir été choisi par le groupe agroalimentaire thaïlandais CP Foods, qui l'a notamment retenu pour s'assurer du caractère durable de ses produits.



Le groupe allemand de logiciels indique que CP Foods a notamment sélectionné son offre 'Rise' en vue d'assurer sa transformation vers le 'cloud'



CP Foods, qui est l'un des plus grands producteurs mondiaux de crevettes, de poulet et de porc, compte également avoir recours à ses solutions 'SAP Sustainability' afin de réduire de 42% ses émissions Scope 1 et 2 à horizon 2030 et de 30,3% pour ce qui concerne ses émissions de niveau Scope 3.



CP Foods, qui est présent dans 17 pays, exporte sa production vers une cinquantaine de pays.





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +0.20%