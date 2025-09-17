SAP rebondit en Bourse, les analystes de Jefferies se montrent optimistes
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 12:30
Vers 12h15, le titre du groupe technologique allemand prend 1,1%, soit la troisième meilleure performance d'un indice DAX en repli de 0,2%.
En dépit du sentiment plutôt négatif qui entoure actuellement la valeur, Jefferies - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - indique qu'une récente discussion avec le directeur financier de l'entreprise est venue lui rappeler que SAP disposait toujours de plusieurs moteurs de croissance, mais aussi d'une stratégie cohérente qui devrait lui permettre de croître de façon durable.
A ce titre, les perspectives de commandes en matière de 'cloud' et de génération de cash (free cash flow, FCF) lui semblent bien meilleures que ce que beaucoup d'investisseurs anticipent officieusement ('whisper numbers').
Selon ses prévisions, SAP devrait voir sa croissance de chiffre d'affaires s'accélérer à environ +11,5% sur l'exercice 2026, tout en améliorant sa marge opérationnelle et en générant plus de cash, une perspective qui devrait permettre au titre de rebondir suite à son récent mouvement de baisse, d'autant que l'action reste d'après lui valorisée de façon modeste avec un rendement du FCF 2026 estimé à 3,3%, après ajustement des stock-options.
Valeurs associées
|216,050 EUR
|XETRA
|+2,42%
