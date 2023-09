Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: rachat de LeanIX dans la gestion d'architecture IT information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 11:02









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé jeudi le rachat de LeanIX, une société allemande spécialisée dans les logiciels de gestion d'architecture d'entreprise, une opération qui va notamment lui permettre de renforcer son expertise dans l'intelligence artificielle.



La plateforme de LeanIX permet aux équipes informatiques de plus de 1000 entreprises dont adidas, Bosch et Santander, d'obtenir une visibilité totale sur le champ de leurs applications IT, et notamment d'identifier les installations les plus obsolètes.



LeanIX, qui ne cote pas en Bourse, a récemment lancé un assistant virtuel qui exploite la puissance de l'IA générative pour la gestion de l'architecture d'entreprise.



L'acquisition, dont les termes financiers n'ont pas été communiqués, devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre.



Dans son communiqué, SAP rappelle qu'il collaborait avec la société depuis 10 ans.





