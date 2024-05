Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: NEC choisit Rise pour sa transformation vers le 'cloud' information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 14:46









(CercleFinance.com) - SAP a annoncé vendredi que le groupe informatique japonais NEC avait choisi sa solution Rise afin d'opérer sa transition vers un système ERP en mode 'cloud'.



Dans un communiqué, le groupe allemand de logiciels d'entreprise indique que NEC compte utiliser la suite SAP S/4Hana Cloud afin d'automatiser ses processus métiers comme la finance et la comptabilité ou la gestion des stocks.



Sachant que NEC exploite actuellement quelque 1200 fonctionnalités indépendantes et plus de 200 interfaces externes, SAP prévoit d'avoir recours à son assistant d'IA générative Joule afin de faciliter le processus de migration de son client.





