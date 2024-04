Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: le titre grimpe, bon début d'année dans le 'cloud' information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - SAP signe l'une des plus fortes hausses de l'indice paneuropéen STOXX 600 mardi matin suite à l'annonce d'une croissance supérieure aux attentes dans le 'cloud' au premier trimestre.



Peu avant 10h00, l'action du premier éditeur européen de logiciels grimpe de près de 4% et revient en direction de ses plus hauts historiques, alors que le DAX gagne au même moment 0,7%.



SAP a fait état hier soir d'une forte croissance de son chiffre d'affaires et de ses prises de commandes dans l'informatique dématérialisée ('cloud') sur les trois premiers mois de l'exercice.



Sur la période allant de janvier à mars, la croissance du chiffre d'affaires dans le 'cloud' a atteint 25% à taux de changes constants et celle de son carnet de commandes 28%.



Pour les analystes de Stifel, ces performances 'solides' sont de nature à rassurer les investisseurs quant à l'activité du géant technologique et à la solidité de sa croissance au cours des trimestres à venir, malgré un contexte économique difficile.



Le groupe a en revanche essuyé une perte opérationnelle de 0,8 milliard d'euros selon les normes IFRS en raison d'une provision de 2,2 milliards d'euros liée à sa restructuration en cours, qui doit toucher 8000 postes.



'C'est vrai que la rentabilité est un peu 'juste' ce trimestre, mais d'un point de vue structurel tout semble sur les rails', soulignent les analystes de Barclays.



SAP a par ailleurs confirmé ses prévisions, avec un chiffre d'affaires annuel dans le 'cloud' toujours attendu entre 17 et 17,3 milliards d'euros, soit une croissance de 24% à 27% à changes constants.



Le bénéfice opérationnel est lui vu entre 7,6 et 7,9 milliards d'euros cette années en données non-IFRS, soit une croissance entre 17% et 21% à taux de changes constants.





