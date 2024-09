Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SAP: le rachat de l'israélien WalkMe est finalisé information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Le géant allemand des logiciels d'entreprise SAP a annoncé jeudi avoir finalisé le rachat de WalkMe, un spécialiste israélien de l'adoption numérique.



Le groupe de Walldorf avait initialement officialisé l'acquisition de WalkMe, une société basée à Tel Aviv, au mois de juin dernier pour un montant de quelque 1,5 milliard de dollars.



A 14 dollars l'action, son offre publique d'achat faisait ressortir une prime de l'ordre de 45%.



Cotée sur le Nasdaq, l'action WalkMe sera suspendue à la clôture à partir de ce soir, fait valoir SAP, en attendant l'annonce d'une prochaine radiation de la cote.



L'adoption numérique consiste à permettre aux utilisateurs de ne pas se contenter d'apprendre les fonctions de base d'un logiciel donné, mais également d'en maîtriser les fonctions les plus avancées.





Valeurs associées SAP AG O.N. 198,68 EUR XETRA +2,19%