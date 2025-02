SAP: le dividende 2024 relevé de presque 7% information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 09:55









(CercleFinance.com) - L'éditeur allemand de logiciels d'entreprise SAP a proposé jeudi un dividende de 2,35 euros par action au titre de l'exercice 2024, en hausse de près de 7% par rapport à l'année précédente.



Le groupe précise qu'en cas d'approbation du montant par ses actionnaires lors de l'assemblée générale du 13 mai prochain, ce dividende correspondra à un versement total de l'ordre de 2,74 milliards d'euros, contre 2,56 milliards en 2023.



Le taux de distribution ('pay-out') des bénéfices s'établirait ainsi à 51,9%, contre 43% en 2023.



Les actionnaires voulant profiter de ce coupon devront acquérir leurs titres jusqu'au 13 mai, avec une date de versement programmée pour le 16 mai.



Suite à cette annonce, l'action SAP affichait une progression de 0,4% jeudi matin à la Bourse de Francfort.





Valeurs associées SAP AG O.N. 277,85 EUR XETRA +0,56%