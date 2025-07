SAP: l'absence de relèvement d'objectifs déçoit information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 10:31









(Zonebourse.com) - SAP évolue en nette baisse mercredi matin à la Bourse de Francfort, l'absence de relèvement d'objectifs annuels de la part du géant allemand des logiciels d'entreprise suscitant une déception palpable chez les investisseurs.



A 10h05, l'action du groupe de Walldorf recule de 3,2%, accusant de loin la plus forte baisse de l'indice DAX et l'une des plus mauvaises performances du STOXX Europe 600.



Dans un communiqué paru dans la soirée d'hier, SAP a annoncé avoir dégagé un bénéfice opérationnel hors exceptionnels (non-IFRS) de 2,6 milliards d'euros au deuxième trimestre, en hausse de 32% en données publiées et de 35% à taux de change constants.



A titre de comparaison, le consensus de marché anticipait un résultat d'exploitation de l'ordre de 2,4 milliards.



A plus de neuf milliards d'euros, son chiffre d'affaires trimestriel s'inscrit en progression de 9% en données publiées (+12% à changes constants), une performance en ligne avec les attentes.



L'activité a été principalement dopée par ses suites 'cloud' dédiées à la planification des ressources d'entreprise (ERP), un domaine qui a bondi de 30% au cours du trimestre, dont 34% à taux de changes comparables.



Conséquence, son carnet de commandes total dans le 'cloud' se monte désormais à 18,1 milliards d'euros, en hausse de 22% d'une année sur l'autre.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF saluent 'de très bons chiffres trimestriels', et ce 'à tous les niveaux', mais regrettent que SAP se soit contenté de confirmer ses prévisions annuelles en dépit de ces performances solides.



Pour 2025, le groupe vise toujours une croissance de 26% à 28% à taux de changes constants de son chiffre d'affaires dans le 'cloud' pour un bénéfice opérationnel anticipé de 10,3 à 10,6 milliards d'euros, soit une croissance de 26% à 28% à changes constants.



'L''absence de relèvement de guidance FY 2025, alors que le consensus est déjà positionné au-dessus du mid-range, et les commentaires un peu plus prudents concernant l'impact de la macro sur les prises de commandes pourraient limiter le momentum du titre après le fort re-rating observé au cours des derniers mois', souligne-t-on chez Oddo.



Depuis son plus bas annuel du mois d'avril, le titre SAP affiche encore une progression de quasiment 18%.





