SAP: 'gap' au-dessus de 167,08E, vers un retest des 182,6E ?

(CercleFinance.com) - SAP a retrouvé du soutien vers 166E (et non 162,3E, son plancher des 13 et 21 février) et ouvre un 'gap' au-dessus de 167,08E pour se hisser vers 174,7E, au plus haut depuis le 5 avril.

Le retracement de la résistance des 177,8E du 7 mars semble imminent et le titre pourrait enchainer par un retest du zénith des 182,6E du 26 mars (voir des 184,5E brièvement inscrit en intraday le 27/03).





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +4.09%