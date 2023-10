Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SAP: fait mieux que prévu grâce aux ventes de licences information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - SAP, le numéro un européen des logiciels, a présenté mercredi soir des résultats meilleurs que prévu au titre du troisième trimestre grâce à la résistance des revenus tirés de ses licences, ce qui lui a permis de confirmer ses objectifs annuels.



Son bénéfice opérationnel, hors éléments exceptionnels, a progressé de 10% à 2,28 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, dont une hausse de 16% à taux de change constants.



Le chiffre d'affaires issu du 'cloud' s'est accru de 16% à 3,47 milliards d'euros (+23% à changes constants), tandis que les ventes de licences de logiciels - un métier sur le déclin - n'ont diminué que de 17% à 335 millions d'euros.



Ces chiffres, meilleurs que prévu, ont entraîné un soupir de soulagement chez les analystes financiers.



'Beaucoup de craintes entouraient les performances du troisième trimestre au vu du sévère ralentissement de l'économie et de l'impact que celui-ci pourrait avoir sur les applications 'cloud'', rappelle un professionnel.



Le groupe allemand a maintenu sa prévision d'un résultat d'exploitation compris entre 8,65 et 8,95 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année, soit une hausse de 8% à 12% à taux de change constants.



Le chiffre d'affaires dans le 'cloud' est, lui, toujours anticipé entre 14 et 14,2 milliards d'euros, ce qui correspondrait à une croissance de 23% à 24% à changes constants.



Suite à cette publication, l'action SAP affichait un gain de 5% jeudi matin contre une baisse de 2,2% pour l'indice sectoriel européen des valeurs technologiques.



Le titre progresse ainsi de plus de 32% cette année.





Valeurs associées SAP AG O.N. XETRA +4.97%