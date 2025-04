SAP: entouré après un 1er trimestre solide information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 10:25









(CercleFinance.com) - SAP s'envole de 9% à Francfort, après la publication d'un BPA non IFRS en croissance de 79% à 1,44 euro au titre du premier trimestre 2025, dépassant de plus de 7% le consensus selon Oddo BHF, et d'un profit opérationnel non IFRS accru de 60% à 2,46 milliards.



L'éditeur de progiciels allemand a accru son chiffre d'affaires de 12% à 9,01 milliards de dollars (+11% hors effets de changes), un niveau à peu près en ligne avec les attentes des analystes, soutenu par un CA du cloud en progression de 27%.



'Avec une part 'plus prévisible' de 86% du CA, le modèle économique de SAP reste résilient en période d'incertitude', met en avant son CEO Christian Klein, qui pointe aussi un carnet de commandes cloud de 18,2 milliards d'euros, en hausse de 28%.



Si 'l'environnement mouvant qui prévaut implique des niveaux élevés d'incertitude et une visibilité réduite', SAP confirme ses objectifs annuels, dont un profit opérationnel non IFRS de 10,3 à 10,6 milliards d'euros à taux de change constants.





