SAP: en berne au lendemain de ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 09:33

(CercleFinance.com) - SAP lâche près de 5% en début de séance à Francfort, malgré la publication jeudi soir d'un BPA non-IFRS des activités poursuivies en hausse de 12% à 1,07 euro, et d'un résultat opérationnel non-IFRS en croissance de 23% à 2,06 milliards (+28% à changes constants).



'Si la rentabilité du deuxième trimestre est nettement supérieure aux attentes, la déception sur le CA Cloud pourrait être mal perçue, d'autant que le management resserre vers le bas la guidance 2023 de cette division', pointe cependant Invest Securities.



L'éditeur de progiciels a vu son chiffre d'affaires croitre de 5% à 7,55 milliards d'euros, soutenu par un CA cloud en progression de 19% à 3,32 milliards (+22% à changes constants), dont un bond de 74% pour SAP S/4HANA (+79% à taux de change constants).



Pour 2023, l'Allemand resserre en baisse sa fourchette-cible de CA cloud à entre 14 et 14,2 milliards d'euros (+23 à 24% à changes constants), mais remonte un peu celle de résultat opérationnel non-IFRS à entre 8,65 à 8,95 milliards (+8 à 12% à changes constants).