SAP: bien orienté avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - SAP prend plus de 1% à Francfort, sur fond de propos favorables d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours porté de 265 à 307 euros, voyant le géant des logiciels d'entreprise profiter de l'essor de l'IA.



'Nous avons quitté la conférence SAPPHIRE avec un état d'esprit positif quant à l'ampleur du cycle de migration restant, et rassurés sur les niveaux d'activité des clients à court terme', indique le broker dans le résumé de sa note.





Valeurs associées SAP AG O.N. 266,150 EUR XETRA +1,41%