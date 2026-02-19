SAP augmente son dividende trimestriel de plus de 6%
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 15:06
Le géant allemand des logiciels d'entreprise précise qu'il va verser au total quelque 2,9 milliards d'euros à ses actionnaires, contre 2,7 milliards pour l'exercice 2024, ce qui représente un taux de distribution (" pay out ") de 40,7% du bénéfice net, soit un niveau proche de son objectif d'au moins 40%.
Dans un bref communiqué, le groupe de Walldorf précise que ce coupon sera mis en paiement le 8 mai prochain aux actionnaires enregistrés en date du 5 mai.
A la Bourse de Francfort, l'action SAP reculait de 1% suite à ces annonces, au sein d'un indice DAX en repli de 0,7%, donnant une valorisation de 212 milliards d'euros qui en faisait toujours la cinquième capitalisation boursière d'Europe derrière ASML, LVMH, Hermès et L'Oréal.
