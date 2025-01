SAP: augmentation de 22% du BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - SAP publie au titre de l'année 2024 un BPA non-IFRS en augmentation de 22% à 4,53 euros et un résultat opérationnel non-IFRS accru de 25% à 8,15 milliards, dépassant sa fourchette-cible qui allait de 7,8 à huit milliards.



L'éditeur allemand de progiciels affiche un chiffre d'affaires total en hausse de 10% à près de 34,2 milliards d'euros, dont un CA du cloud et des logiciels en progression de 11% à un peu plus de 29,8 milliards, légèrement au-dessus de ses objectifs.



'Avec une croissance actuelle du carnet de commandes cloud de 29%, nous avons démontré la force de notre stratégie et notre capacité à respecter nos engagements', met aussi en avant son directeur financier Dominik Asam.



Pour l'exercice 2025, SAP s'attend à un résultat opérationnel non-IFRS de 10,3 à 10,6 milliards d'euros, ainsi qu'à un CA du cloud et des logiciels de 33,1 à 33,6 milliards, avec un léger ralentissement de la croissance actuelle du carnet de commandes cloud.





