SAP atteint ses prévisions de CA au T4, la demande pour le "cloud" reste solide
29/01/2026

29 janvier - SAP SAPg.DE a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre conforme aux attentes, la demande soutenue pour ses logiciels et services cloud suggérant que les dépenses des entreprises se sont maintenues malgré le ralentissement de l'économie mondiale.

SAP a également annoncé un programme de rachat d'actions de deux ans d'une valeur maximale de 10 milliards d'euros.

Le groupe a déclaré un chiffre d’affaires trimestriel total de 9,7 milliards d’euros, conforme aux attentes du consensus établi par la société.

Le chiffre d'affaires du cloud pour le quatrième trimestre s'est élevé à 5,6 milliards d'euros, contre un consensus de 5,5 milliards d'euros.

SAP prévoit une hausse de son chiffre d'affaires lié au cloud comprise entre 23% et 25% en 2026, pour atteindre entre 25,8 et 26,2 milliards d'euros.

Le groupe anticipe également un chiffre d’affaires lié au cloud et aux logiciels compris entre 36,3 et 36,8 milliards d’euros, en hausse de 12% à 13%, tandis que le bénéfice d’exploitation devrait progresser de 14 % à 18 %, pour atteindre entre 11,9 et 12,3 milliards d’euros.

L’éditeur de logiciels prévoit un flux de trésorerie disponible d’environ 10 milliards d’euros pour l’année, avec un taux d’imposition effectif qui devrait s’améliorer pour passer de 30,4% à environ 29%.

SAP a déclaré que la croissance actuelle de son carnet de commandes dans le cloud ralentirait légèrement en 2026, après avoir progressé de 25 % en 2025, mais s’attend à ce que la croissance globale du chiffre d’affaires s’accélère jusqu’en 2027, à mesure que davantage de clients migrent vers des solutions basées sur le cloud.

(Rédigé par Leo Marchandon et Tristan Veyet, version française Elena Smirnova)

