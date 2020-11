Santé : trois actions spéculatives à acheter sans attendre

Les titres spéculatifs sont à acheter avec parcimonie. (© Gilles Tronel)

Certaines biotechs et medtechs pourraient bientôt faire des annonces susceptibles de faire s'envoler leur cours de Bourse. Le Revenu a sélectionné trois paris à court terme. À jouer avec modération.

Les investisseurs retrouvent de l'appétit pour les petites valeurs spéculatives, notamment dans le secteur de la santé.

Un brevet et une autorisation réglementaire ont récemment fait flamber la medtech Voluntis de 75% en une semaine, alors que la biotech Theranexus s'est envolée de 84% en trois mois, grâce aux espoirs de signature d'un lucratif partenariat d'ici la fin de l'année.

La biotechs et medtechs sont des actions très volatiles. Elles réagissent généralement de manière binaire à l'actualité des sociétés : une bonne nouvelle (autorisation réglementaire, partenariat, résultats cliniques positifs...) les font bondir, et une déception les fait chuter lourdement. Ces valeurs sont toujours à acheter avec mesure et doivent représenter une part largement minoritaire de votre portefeuille.

Ces mises en garde faites, voici trois titres susceptibles d'être secoués par des annonces ces prochains mois et que nous recommandons à l'achat.

Abivax : résultats dans le covid-19 et potentiel partenariat

Le covid-19 a bousculé la stratégie de la biotech... peut-être pour le meilleur. Abivax a dévoilé en 2019 des résultats de phase II prometteurs pour son candidat-médicament ABX464 dans la rectocolite hémorragique.

Les dirigeants avaient l'intention de signer un lucratif partenariat avec un laboratoire