Santé : trois actions prometteuses en Bourse

Découvrez la sélection du Revenu de trois valeurs santé. (© Shutterstock)

Les valeurs santé, défensives, peuvent constituer d’intéressants fonds de portefeuille alors que le conflit ukrainien trouble les marchés. Analyse de trois de ces titres.

Vous souhaitez investir dans la santé, mais vous craignez la volatilité du secteur des biotechs ?

L’Europe compte plusieurs groupes pharmaceutiques d'envergure internationale, qui présentent des perspectives de croissance régulière et soutenue… mais également d’importantes progressions boursières en cas de percée technologique.

L’Institut IQVIA table sur une croissance annuelle du marché de la santé de 3 à 6% d’ici 2026. Peu sensible au contexte macro-économique, le secteur de la santé est perçu comme défensif.

Sanofi et EssilorLuxottica ont par exemple respectivement gagné 1% et 0,1% depuis le 23 février et le début du conflit ukrainien, lorsque sur la même période le CAC 40 dans son ensemble perdait 2,83%.

Le Revenu vous propose trois valeurs santé aux perspectives de court et moyen termes intéressantes.

EssilorLuxottica

Le leader mondial de l’optique a dévoilé un chiffre d’affaires 2021 de 19,8 milliards d’euros, en hausse de 37,4%. Portée par une conjoncture favorable, la croissance d’ EssilorLuxottica hors Grandvision, racheté à la mi-2021, est ressortie à 26,2% à taux de change constants.

La profitabilité, qui s’était effondrée pendant la crise sanitaire, a fortement rebondi. Le résultat net part du groupe est ressorti à 1,4 milliard d'euros, alors qu’il était de 85 millions en