Santé grand public: Pfizer réduit sa participation dans Haleon

( AFP / JOHN THYS )

Le laboratoire américain Pfizer va réduire sa participation dans le britannique Haleon, propriétaire des dentifrices Sensodyne, a annoncé ce dernier dans un communiqué, lundi.

Pfizer, qui a notamment développé l'un des premiers vaccins contre le Covid-19, diminuera sa participation au capital d'Haleon, spécialisé dans l'activité de soins de grande consommation, pour passer de 32% actuellement à environ 24%.

L'opération consistera dans la vente de 630 millions d'actions détenues par Pfizer, à un prix qui sera annoncé autour de mardi, a indiqué Haleon dans son communiqué.

Au cours de clôture de vendredi, la vente représenterait 2,03 milliards de livres. Dans la foulée de cette annonce, le titre d'Haleon reculait de 1,8% environ à 316,50 pence, lundi matin, à la Bourse de Londres.

Parallèlement à cette opération, Haleon va racheter hors marché à Pfizer pour environ 315 millions de livres d'actions, selon le communiqué.

Haleon, né en 2022 d'une scission du laboratoire britannique GSK, est producteur notamment des antalgiques Panadol, Advil et Voltaren, des dentifrices Sensodyne et Polident, et des produits à la nicotine Nicorette. L'an dernier, il a engrangé 11,3 milliards de livres de revenus.

La société, qui emploie environ 24.000 personnes dans le monde, avait annoncé en mars 2023 un plan d'économies de 300 millions de livres (350 millions d'euros) sur trois ans.