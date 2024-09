Santé: DNB parie sur le secteur et notamment sur les sociétés européennes

(AOF) - " La santé fait partie des secteurs les plus performants cette année et les entreprises européennes s'en sortent mieux que les américaines ". C’est ce qu’affirme Rune Sand-Holm, gérant du fonds DNB Fund Health Care, soulignant que les valeurs du secteur comme Novo Nordisk et Eli Lilly ont nettement surpassé le marché boursier global jusqu'à présent au cours de l'année, alors que la santé " devrait rester un thème prometteur à l'avenir ". Le secteur fait partie des meilleurs cette année, avec une hausse d'environ 18 % mesurée par l'indice MSCI World Health Care.

"De nombreuses entreprises européennes développent des projets intéressants", souligne le gestionnaire d'actifs. Parmi les titres qui ont le mieux évolué depuis le début de l'année, il cite la société biopharmaceutique UCB et le groupe suisse de fabrication de médicaments Lonza, qui dispose notamment d'importantes capacités en matière de médicaments biologiques.

Le groupe anglo-suédois AstraZeneca a également connu un très bon parcours cette année et semble toujours très prometteur, notamment au regard de son portefeuille d'oncologie.