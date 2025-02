Santé : DNB AM demande de profiter de la décote actuelle

(AOF) - "Le secteur de la santé a affiché des performances particulièrement faibles au cours de ces dernières années" avec une "sous-performance" de plus de 40% par rapport au marché. Pour Rune Sand, gérant du fonds DNB Fund Health Care chez DNB AM, cette décote marquée offre actuellement aux investisseurs une rare opportunité de profiter d'un secteur "très innovant et en pleine croissance", alors que le marché "a réagi de manière excessive aux incertitudes politiques et économiques à court terme". Il estime que Novo Nordisk, Roche et Intuitive Surgical "constituent actuellement des opportunités".

Novo Nordisk et Eli Lilly "font partie des grands perdants de l'année dernière" avec des reculs en moyenne de 30 % depuis l'été 2024 alors que ces deux entreprises "dominent le marché des thérapies contre l'obésité, l'un des secteurs à la croissance la plus rapide dans le secteur pharmaceutique". Pour le gérant "de nouvelles données d'études et autorisations de mise sur le marché, attendues en 2025, pourraient donner une forte impulsion à ces valeurs". Novo Nordisk se distingue par sa forte position sur le marché des médicaments contre le diabète, tandis qu'Eli Lilly "marque des points" grâce à ses innovations en oncologie.

Roche et AstraZeneca "méritent également l'attention des investisseurs": le premier "pourrait connaître une réévaluation en 2025 si de nombreux essais cliniques s'avèrent concluants" dans les domaines de l'oncologie et des maladies rares, tandis qu'AstraZeneca "a orienté sa stratégie vers les maladies respiratoires et les immunothérapies, deux secteurs aux perspectives de croissance particulièrement prometteuses".

Intuitive Surgical, constructeur de robots chirurgicaux," pourrait connaître une forte croissance en 2025" car la demande de méthodes chirurgicales efficaces et précises augmente dans le monde entier et "en particulier dans les sociétés vieillissantes comme l'Europe et les États-Unis". Par ailleurs Edwards Lifesciences, qui fabrique des valves cardiaques mini-invasives, "devrait profiter de l'évolution démographique".