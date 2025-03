Santé à domicile: Bastide relève son objectif de marge annuelle

AOF - EN SAVOIR PLUS

Bastide ajoute que la croissance structurelle des activités de prestations de santé à domicile, les nouveaux contrats remportés au Royaume-Uni et au Canada dans le domaine Respiratoire ainsi que la reprise de la croissance de l'activité Maintien à Domicile " constituent de solides moteurs de croissance ".

" Dans un contexte de développement des activités plus techniques de services de santé à domicile, la hausse des charges de personnel est limitée à +4,1% sur le semestre et celles des charges externes à +2,2% ", souligne-t-il.

Le groupe estime que cette performance " illustre les premiers résultats des actions mises en place pour redresser les marges du groupe " en optimisant à la fois l'activité " Maintien à Domicile " et les fonctions support, à travers notamment la mutualisation des sites, l'optimisation du réseau de magasins, et un contrôle renforcé de la masse salariale.

(AOF) - Bastide (+3,04% à 27,15 euros) relève son objectif annuel de marge opérationnelle courante de 8,7% à au moins égale à 9,1%. Le spécialiste de la prestation de santé à domicile réitère son objectif de chiffre d'affaires de plus de 560 millions d'euros. Le groupe affiche au 1er semestre 2024-2025 une marge opérationnelle courante record à 9,1%, en hausse de 80 points de base comparé au 1er semestre 2023-2024, pour un chiffre d'affaires de 275,5 millions d'euros, en croissance organique de 8,5%.

