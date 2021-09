Santé : 3 actions à acheter selon votre profil

Découvrez trois valeurs santé aux profils prudent, dynamique et spéculatif. (© DR)

Le secteur de la santé regorge de sociétés aux caractéristiques très différentes à la Bourse de Paris. Voici trois valeurs qui pourraient vous convenir selon votre appétence pour le risque.

La pandémie a mis un nouveau coup de projecteur sur le secteur de la santé en Bourse.

Des poids-lourds du CAC 40 que sont Sanofi et Eurofins Scientific aux petites biotechs et medtechs d'Euronext Groth, il y en a pour tous les goûts. Sans oublier les groupes de maisons de retraite et les spécialistes de la santé animale.

Au total, plus de 70 entreprises sont accessibles aux épargnants à la Bourse de Paris. Le Revenu à sélectionné trois titres aux profils de risque très différents qui peuvent être mis en portefeuille.

Korian pour les investisseurs prudents

Le groupe dirigé par Sophie Boissard se dispute le titre de leader européen du secteur de la prise en charge de la dépendance avec Orpea.

Véritable poids-lourd, Korian a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12,3%. La croissance interne a atteint 6,4%. Le groupe est présent dans sept pays : la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas.

Acteur historique des maisons de retraite, la stratégie des dirigeants consiste à diversifier ses activités dans des «bassins de vie» fortement peuplés.

A coups d'acquisitions, Korian a su développer une offre conséquente de soins de suite et de réadaptation, de cliniques spécialisées dans la