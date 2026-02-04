Santander vise à devenir une grande banque de détail aux États-Unis grâce à une opération de 12,2 milliards de dollars avec Webster

Offre de 2,0548 de ses actions et de 48,75 dollars en espèces pour chaque action Webster

L'objectif est de créer une banque de détail parmi les 10 premières aux États-Unis en termes d'actifs

L'opération devrait générer des synergies de 800 millions de dollars

Les actions américaines clôturent en baisse de 6,4

le bénéfice net de 2025 monte en flèche pour atteindre le chiffre record de 14,1 milliards d'euros

Le ROTE aux États-Unis devrait atteindre 18 %, soit plus de 20 % au niveau du groupe

Le président Botin déclare qu'il ne prévoit pas de nouvelles opérations au cours des trois prochaines années

par Jesús Aguado et Arasu Kannagi Basil

La banque espagnole Santander SAN.MC va racheter le banque régional américain Webster Financial WBS.N dans le cadre d'une transaction de 12,2 milliards de dollars pour créer l'une des dix premières banques commerciales et de détail du pays , a-t-elle déclaré mardi, marquant ainsi un pari majeur sur le marché américain.

Contrairement à ses rivaux européens qui, au cours de la dernière décennie, ont vendu ou réduit leurs activités, Santander, sous la direction d'Ana Botin, a placé les États-Unis au centre de sa stratégie.

Mme Botin redouble aujourd'hui d'efforts dans ce sens en concluant une opération qui catapultera Santander parmi les dix plus grandes banques commerciales et de détail des États-Unis en termes d'actifs, avec un bilan américain combiné d'environ 327 milliards de dollars d'actifs.

Les actions de Santander cotées en bourse aux États-Unis ont clôturé en baisse de 6,4 %, à 12,23 dollars.

La banque espagnole, qui a récemment dépassé l'UBS suisse

UBSG.S en tant que plus grand banque européen en termes de valeur de marché, est entrée sur le marché américain en 2005 lorsqu'elle a acheté la Sovereign Bank et est actuellement l'un des plus grands acteurs du marché dans le domaine des prêts automobiles.

Le potentiel de rachat entre les banques de Wall Street et les grands prêteurs régionaux s'est accru ces derniers mois sous la présidence de Donald Trump, dans l'espoir que les régulateurs approuveront des transactions qui auraient probablement été bloquées ou auxquelles l'administration précédente se serait opposée.

Selon LSEG, l'acquisition serait la plus grande opération bancaire depuis octobre 2025, lorsque Fifth Third Bank a annoncé son rachat de Comerica Inc pour 10,8 milliards de dollars et que HSBC a annoncé son offre de 13,6 milliards de dollars pour Hang Seng Bank.

En 2023, Santander a également étendu ses activités de banque d'affaires et d'investissement aux États-Unis après avoir embauché plus de 100 personnes du Crédit suisse, qui a fait faillite.

M. Botin a déclaré que l'acquisition stratégiquement importante de Webster Financial, basée dans le Connecticut, permettrait à la banque de renforcer sa taille et sa rentabilité et de réduire ses coûts de financement.

La banque a offert 2,0548 de ses actions et 48,75 dollars en espèces pour chaque action de Webster. M. Botin a déclaré que la banque n'envisageait pas de relever son offre.

L'opération, qui permet également au banque de compenser une partie de la pression exercée par la baisse des revenus des prêts, devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

M. Botin a déclaré que la banque ne prévoyait pas d'autresacquisitions au cours des trois prochaines années.

L'acquisition permettra à Santander d'atteindre un ratio de retour sur capitaux propres tangibles d'environ 18 % aux États-Unis d'ici 2028, soit l'un des cinq meilleurs pour la rentabilité parmi les 25 plus grandes banques commerciales américaines, avec un objectif de plus de 20 % d'ici 2028 au niveau du groupe.

Santander vise à maintenir tous ses engagements en matière de rémunération des actionnaires , y compris le rachat d'actions de 5 milliards d'euros (5,91 milliards de dollars) approuvé mardi et son engagement à verser au moins 10 milliards d'euros aux actionnaires sur les résultats de 2025 et 2026 et à maintenir un ratio de distribution de 50 %.

Santander a déclaré que le ratio CET1 du groupe s'élèverait à 12,8 % après la clôture, et à plus de 13 % d'ici 2027.

Ce rapprochement devrait également permettre d'importantes synergies de coûts combinés, de l'ordre de 800 millions de dollars, soit environ 19 % de la base de coûts combinée.

Centerview Partners, Goldman Sachs et Bank of America ont conseillé Santander dans le cadre de cette opération.

SANTANDER ENREGISTRE UN BÉNÉFICE RECORD POUR 2025

Mardi, Santander a annoncé une augmentation de 12 % de son bénéfice net 2025 pour atteindre un record de 14,1 milliards d'euros, au-dessus des prévisions de 13,77 milliards d'euros, avec son ROTE augmentant à 16,3 % après les instruments de capital AT-1, en dessous de son objectif d'environ 16,5 % pour la fin de l'année 2025.

Santander a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le bénéfice net de son groupe en 2026 - sans la vente convenue de ses activités polonaises, l'unité TSB acquise en Grande-Bretagne ou l'accord Webster - continue de croître au-delà du bénéfice de 2025 et augmente de 14% à 16% en 2027 en euros constants.

Au quatrième trimestre, le bénéfice net a augmenté de 15 % en glissement annuel pour atteindre le chiffre record de 3,76 milliards d'euros, dépassant les prévisions de 3,44 milliards d'euros.

Ses revenus de prêts en 2025, c'est-à-dire la différence entre les revenus de prêts et le coût des dépôts, ont baissé de 2,8 % à 45,35 milliards d'euros, légèrement au-dessus des 45,2 milliards d'euros attendus par les analystes.

(1 $ = 0,8458 euro)