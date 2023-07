Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander: un prêt de 300 millions d'euros de la BEI information fournie par Cercle Finance • 17/07/2023 à 16:40









(CercleFinance.com) - La Banque européenne d'investissement (BEI) a annoncé lundi qu'elle allait octroyer un prêt de 300 millions d'euros à la banque espagnole Santander en vue du développement de ses activités solaires au Brésil.



Le projet s'inscrit dans cadre de la stratégie 'Global Gateway' mise en place par Bruxelles, qui vise à établir des liens durables dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports dans le monde entier.



Les fonds accordés par la BEI sont destinés à l'installation d'une série de petites centrales photovoltaïques d'autoconsommation au Brésil, principalement sur les toits des maisons particulières et des bâtiments des PME, pour une puissance totale d'environ 600 MWp.



Santander, qui vise la neutralité carbone à horizon 2050, a investi l'an dernier quelque six milliards d'euros dans les activités de développement durable au Brésil.





