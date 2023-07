Santander: renforce son soutien aux PME information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 17:01

(CercleFinance.com) - La Commission européenne fait savoir que le Fonds européen d'investissement (FEI) et Banco Santander renforcent leur soutien aux PME et aux petites entreprises à moyenne capitalisation via un accord de garantie InvestEU d'un montant de 200 millions d'euros.



Les garanties prévues par l'accord permettront à Banco Santander de fournir 280 millions d'euros de nouveaux financements pour aider les entreprises à exploiter pleinement leur potentiel.



Cet accord aidera non seulement ces entreprises à créer des emplois, mais leur permettra également de jouer un rôle crucial en contribuant à une économie plus durable, plus innovante et plus numérique. Elle libérera tout le potentiel des entreprises espagnoles en matière de croissance verte et d'emploi ', a commenté Paolo Gentiloni, commissaire à l'économie.