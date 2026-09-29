 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Santander relève de 10% son acompte sur dividende au titre de 2026
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 16:15

Ajouter Boursorama à vos sources

Banco Santander a approuvé un acompte sur dividende en numéraire de 0,127 euro par action au titre de 2026, soit environ 0,144 dollar et une hausse de 10% sur un an. La rémunération intermédiaire totale des actionnaires atteindra environ 3,7 milliards d'euros, répartis à parts sensiblement égales entre ce dividende et le programme de rachat d'actions lancé en août. Il s'agit de la cinquième année consécutive durant laquelle les distributions en numéraire progressent à un rythme à deux chiffres.

Depuis 2021, l'acompte sur dividende par action de la banque espagnole a augmenté de 162%. Santander, premier établissement bancaire de la zone euro par capitalisation boursière, prévoit de maintenir pour les exercices 2026 à 2028 une politique ordinaire de rémunération représentant environ 50% de son bénéfice sous-jacent. Cette stratégie combine les versements directs aux actionnaires et les rachats de titres.

À compter des résultats de 2027, Santander prévoit de consacrer environ 35% de son bénéfice sous-jacent aux dividendes en numéraire et environ 15% aux rachats d'actions. Cette répartition doit ainsi maintenir le taux global de distribution autour de 50%, tout en donnant davantage de visibilité aux actionnaires sur la politique de rémunération prévue jusqu'en 2028.

Valeurs associées

BANCO SANTANDER
12,5520 EUR Sibe +0,40%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,824 -4,63%
Pétrole Brent
104,21 -1,75%
CAC 40
8 048,49 -0,37%
SOITEC
154,95 +8,70%
TOTALENERGIES
78,36 -2,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank