Santander relève de 10% son acompte sur dividende au titre de 2026

Banco Santander a approuvé un acompte sur dividende en numéraire de 0,127 euro par action au titre de 2026, soit environ 0,144 dollar et une hausse de 10% sur un an. La rémunération intermédiaire totale des actionnaires atteindra environ 3,7 milliards d'euros, répartis à parts sensiblement égales entre ce dividende et le programme de rachat d'actions lancé en août. Il s'agit de la cinquième année consécutive durant laquelle les distributions en numéraire progressent à un rythme à deux chiffres.

Depuis 2021, l'acompte sur dividende par action de la banque espagnole a augmenté de 162%. Santander, premier établissement bancaire de la zone euro par capitalisation boursière, prévoit de maintenir pour les exercices 2026 à 2028 une politique ordinaire de rémunération représentant environ 50% de son bénéfice sous-jacent. Cette stratégie combine les versements directs aux actionnaires et les rachats de titres.

À compter des résultats de 2027, Santander prévoit de consacrer environ 35% de son bénéfice sous-jacent aux dividendes en numéraire et environ 15% aux rachats d'actions. Cette répartition doit ainsi maintenir le taux global de distribution autour de 50%, tout en donnant davantage de visibilité aux actionnaires sur la politique de rémunération prévue jusqu'en 2028.