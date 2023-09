Santander: la banque de détail réorganisée en deux pôles information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 12:00

(CercleFinance.com) - Santander a annoncé mardi qu'il allait réorganiser ses activités dans la banque de détail, la banque commerciale et la banque à la consommation avec la création de deux nouveaux pôles.



Ces deux nouvelles branches - banque de détail et commerciale d'un côté et services bancaires aux consommateurs en ligne de l'autre - viendront porter à cinq le nombre de branches d'activité du groupe bancaire espagnol, en plus des trois activités existantes, à savoir les paiements, la banque de financement et d'investissement (BFI) et la gestion d'actifs et l'assurance.



La nouvelle structure, qui sera mise en place en janvier 2024, vise à simplifier davantage son modèle économique, explique l'établissement ibérique dans un communiqué.



Santander précise néanmoins que les objectifs établis lors de sa journée d'investisseurs en février dernier restent par ailleurs inchangés, avec une cible qui reste l'atteinte de 40 millions de clients à horizon 2025.



Le groupe compte par ailleurs hisser le rendement de ses fonds propres tangibles entre 15% et 17% et faire croître à deux chiffres chaque année la valeur de ses actifs tangibles nets.



Coté à la Bourse de Madrid, le titre Santander progressait de 0,2% mardi à l'approche de la mi-journée.