Santander: hausse de 19% du bénéfice net au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 13:44









(CercleFinance.com) - Santander lâche 5% à Madrid, malgré la publication par le groupe bancaire espagnol d'un bénéfice attribuable record, en croissance de 19% à 3,4 milliards d'euros, grâce à un ratio d'efficacité amélioré de 0,8 point de pourcentage pour s'établir à 41,8%.



Ses charges d'exploitation ont diminué de 1% alors que son chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 15,5 milliards d'euros, soutenu par un revenu net de commissions record (+4%), avec un gain de neuf millions de clients, portant leur total à 175 millions.



Santander se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour l'exercice 2025, dont environ 62 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un RoTE (rendement des capitaux propres tangibles) après AT1 d'environ 16,5% (après 15,8% à fin mars).





Valeurs associées BANCO SANTANDER 6,0550 EUR Sibe -6,07%