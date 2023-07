Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Santander: hausse de 17% du résultat net au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 10:05









(CercleFinance.com) - Santander publie un résultat net attribuable aux actionnaires en hausse de 17% à 2,67 milliards d'euros au titre du deuxième trimestre 2023, avec un nombre de clients servis qui a augmenté de neuf millions sur un an, portant leur total à 164 millions.



Les revenus de la banque espagnole se sont accrus de 13%, soutenus par une solide croissance dans toutes les régions, et des progressions particulièrement fortes chez Santander CIB (24%), Wealth Management & Insurance (25%) et PagoNxt (27%).



Santander se dit sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs 2023, dont une croissance des revenus à deux chiffres, un RoTE supérieur à 15%, un ratio coûts/revenus de 44-45%, un CET1 à pleine charge supérieur à 12% et un coût du risque inférieur à 1,2%.





Valeurs associées BANCO SANTANDER Sibe +0.89%