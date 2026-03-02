Santander et Mastercard réalisent le premier paiement en ligne par un agent IA
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 11:57
Santander a effectué la transaction en utilisant Mastercard Agent Pay. La transaction a été traitée via l'infrastructure de paiements en temps réel de Santander afin de valider le cadre opérationnel et de contrôle de bout en bout dans des conditions réelles.
La solution permet aux agents IA d'initier et d'exécuter des paiements au nom des clients dans des limites et autorisations prédéfinies.
"Cela permet à un système d'IA d'effectuer un achat de manière sécurisée et transparente en utilisant les réseaux de paiement existants, tout en maintenant des normes strictes de sécurité, de confidentialité et de protection des consommateurs" indique le groupe.
La banque va désormais passer à des tests et à une extension étendues, explorant d'autres cas d'utilisation et partenariats.
Matías Sánchez, responsable mondial des cartes et solutions numériques chez Santander, a déclaré : " À mesure que les agents IA deviennent une partie du commerce quotidien, la construction de cadres de confiance et évolutifs sera essentielle pour libérer tout leur potentiel. "
Kelly Devine, présidente Europe chez Mastercard, a déclaré : " Cette étape importante avec Banco Santander démontre que l'innovation et la confiance peuvent avancer ensemble. "
Valeurs associées
|516,550 USD
|NYSE
|+0,35%
A lire aussi
-
Frappes d'Israël au Liban en riposte de tirs du Hezbollah, salves de missiles iraniens tous azimuts, raffinerie et pétrolier touchés dans le Golfe: le Moyen-Orient s'embrase deux jours après le lancement d'une attaque israélo-américaine sans précédent contre l'Iran. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer