Santander et Mastercard réalisent le premier paiement en ligne par un agent IA
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 11:57

Santander et Mastercard ont annoncé la réussite du premier paiement en ligne de bout en bout en Europe, exécuté par un agent d'intelligence artificielle (IA).

Santander a effectué la transaction en utilisant Mastercard Agent Pay. La transaction a été traitée via l'infrastructure de paiements en temps réel de Santander afin de valider le cadre opérationnel et de contrôle de bout en bout dans des conditions réelles.

La solution permet aux agents IA d'initier et d'exécuter des paiements au nom des clients dans des limites et autorisations prédéfinies.

"Cela permet à un système d'IA d'effectuer un achat de manière sécurisée et transparente en utilisant les réseaux de paiement existants, tout en maintenant des normes strictes de sécurité, de confidentialité et de protection des consommateurs" indique le groupe.

La banque va désormais passer à des tests et à une extension étendues, explorant d'autres cas d'utilisation et partenariats.

Matías Sánchez, responsable mondial des cartes et solutions numériques chez Santander, a déclaré : " À mesure que les agents IA deviennent une partie du commerce quotidien, la construction de cadres de confiance et évolutifs sera essentielle pour libérer tout leur potentiel. "

Kelly Devine, présidente Europe chez Mastercard, a déclaré : " Cette étape importante avec Banco Santander démontre que l'innovation et la confiance peuvent avancer ensemble. "

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
516,550 USD NYSE +0,35%
