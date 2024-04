Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Santander: en recul après ses trimestriels information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 11:23









(CercleFinance.com) - Santander recule de près de 3% à Madrid, après la publication de ses résultats de premier trimestre 2024, d'où ressort un résultat attribuable en hausse de 11% à 2,85 milliards d'euros, légèrement inférieur aux attentes des analystes.



A un record de près de 15,4 milliards d'euros, les revenus de la banque espagnole se sont accrus de 10%, tirés par des revenus nets d'intérêts en progression de 18%, tandis que ses revenus nets de commissions ont augmenté de 6%.



Son ratio d'efficience s'est amélioré à 42,6% et si ses provisions pour pertes sur crédit ont augmenté de 9%, Santander revendique dans l'ensemble une qualité de crédit toujours robuste, avec un coût du risque en ligne avec sa cible pour l'année à 1,20%.



Le groupe se déclare ainsi en voie d'atteindre ses objectifs pour l'ensemble de 2024, parmi lesquels une croissance de ses revenus dans le milieu de la plage à un chiffre, un ratio d'efficience sous 43% et un RoTE de 16%.





