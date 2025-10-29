Santander dépasse ses prévisions pour le troisième trimestre grâce à la croissance aux États-Unis

Le bénéfice du troisième trimestre augmente de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 3,5 milliards d'euros, dépassant les prévisions

Bénéfice net en hausse de 64 % aux États-Unis, en baisse de 6 % au Brésil

La société dit être en mesure d'atteindre les objectifs fixés pour l'ensemble de l'année

Santander UK retarde la publication de ses résultats autonomes

Attente de clarté sur le plan de redressement du financement automobile au Royaume-Uni

Santander SAN.MC prévoit d'atteindre ses objectifs de bénéfices plus élevés en 2025 après que le bénéfice net du troisième trimestre ait dépassé les prévisions grâce à la croissance des prêts aux États-Unis et aux gains d'efficacité qui ont compensé la faiblesse au Brésil.

La présidente exécutive de Santander, Ana Botin, a déclaré que la répartition géographique de la banque - elle opère dans dix marchés principaux - aide à agir comme un stabilisateur dans un environnement mondial incertain.

Le bénéfice net sous-jacent aux États-Unis, son cinquième marché le plus important, a augmenté de 64 %, soutenu par des revenus de prêts plus élevés grâce à des coûts de financement plus faibles de son banque numérique Openbank et à des commissions plus élevées de son activité de banque d'affaires et d'investissement.

Cependant, la dépréciation des devises sur ses marchés sud-américains ce trimestre, y compris le real au Brésil, a fait chuter le bénéfice net de 5,9 % sur son deuxième marché le plus important après l'Espagne.

Le bénéfice net en Argentine a chuté de 26 %, le peso restant l'un des principaux facteurs de risque dans le pays.

BAISSE DU BENEFICE NET EN ESPAGNE, LES RESULTATS DU ROYAUME-UNI NE SONT PAS PUBLIES

Le bénéfice net sous-jacent a chuté de 10% en Espagne en raison d'une baisse de 125 millions d'euros des gains sur les transactions financières, bien que les revenus des prêts aient augmenté de 1,7%.

Pour 2025, le directeur financier de Santander, Jose Garcia Cantera, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus nets d'intérêts, une mesure des revenus sur les prêts moins les coûts des dépôts, restent presque inchangés ou soient légèrement en baisse en Espagne. Auparavant, une baisse de 4 à 6 % était prévue.

Au Royaume-Uni, son quatrième marché, le bénéfice net a augmenté de 15 % grâce à la baisse des provisions, bien que la banque n'ait pas publié l'intégralité de ses résultats dans ce pays, car elle cherche à obtenir des éclaircissements sur les propositions de l'autorité de régulation financière britannique en ce qui concerne les indemnités liées au scandale de vente abusive de véhicules automobiles.

Dans l'ensemble, une augmentation de 4 % des commissions et de 1 % des revenus a permis à Santander de rester en bonne voie pour atteindre son objectif de 16,5 % pour le ratio de rentabilité des capitaux propres corporels pour l'ensemble de l'année (ROTE). L'entreprise a déclaré qu'elle était également en bonne voie pour atteindre son objectif de revenus annuels d'environ 62 milliards d'euros.

Les actions de Santander ont augmenté de 3,4 % à 1028 GMT, les actions de la banque ayant augmenté de plus de 90 % depuis le début de l'année.

Barclays a salué une "bonne série de résultats dans l'ensemble", tandis que Jefferies a déclaré que la plupart des dynamiques progressaient bien.

Le ratio d'efficacité de la banque s'est amélioré à 41,1% au cours du trimestre, contre 41,2% à la fin du deuxième trimestre, grâce à la transformation de la banque vers un modèle plus numérique et intégré.

Les revenus nets d'intérêts, une mesure des revenus sur les prêts moins les coûts des dépôts, ont baissé de 1% en glissement annuel sur une base sous-jacente au cours du trimestre à 11,1 milliards d'euros, légèrement en dessous des 11,2 milliards d'euros attendus par les analystes.

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 a augmenté de 10 points de base par rapport au trimestre précédent pour atteindre 13,1 % à la fin du mois de septembre.