Santander boudé après ses résultats et une grosse acquisition
"Les résultats solides ont été portés par des revenus nets d'intérêts résilients, des frais records et des gains d'efficacité, avec une amélioration continue de la qualité du crédit", explique l'établissement espagnol.
Santander revendique un revenu total de 62,4 MdsEUR, stable en euros mais en hausse de 4% à euro constant, et souligne avoir atteint un total de clients de 180 millions pour la première fois, après en avoir gagné 8 millions sur l'année.
Par ailleurs, Santander annonce avoir conclu un accord pour acquérir Webster Financial Corporation, société holding de Webster Bank, une banque commerciale et de détail diversifiée américaine, pour un prix de 12,2 MdsUSD.
Selon Ana Botín, présidente exécutive de Santander, cette opération place le groupe "sur la bonne voie pour atteindre environ 18% de RoTE aux Etats-Unis d'ici 2028, parmi les 5 premiers en termes de rentabilité parmi les 25 plus grands Etats-Unis".
Valeurs associées
|9,0420 EUR
|Sibe
|+1,69%
|10,6980 EUR
|Sibe
|-3,47%
