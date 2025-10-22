Santander avait une exposition de 55 millions de dollars à la dette de First Brands, selon un document judiciaire américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque espagnole Santander

SAN.MC avait une exposition à la dette du fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands Group d'au moins 55 millions de dollars à la fin du mois de septembre, selon un document du tribunal américain consulté par Reuters.

L'effondrement de First Brands et du prêteur subprime et concessionnaire Tricolor a ébranlé le marché du crédit de Wall Street, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars et comprend des prêts à effet de levier, des obligations de prêts garantis, des fonds de financement du commerce et des prêts automobiles à risque.

Les documents judiciaires américains, déposés auprès du tribunal des faillites du district sud du Texas, ont également montré que l'exposition de Santander est garantie par Bank of America.

Santander a refusé de commenter mercredi le document du tribunal américain. Bank of America n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les documents judiciaires ont montré que Santander était exposée à First Brands à hauteur d'environ 55 millions de dollars par le biais de quatre transactions effectuées par ses filiales au Mexique et au Brésil – 32,55 millions de dollars dans la filiale mexicaine et 22,1 millions de dollars dans la filiale brésilienne de Santander.

L'exposition de Santander à First Brands a été rapportée pour la première fois par le journal espagnol Expansion.

Les engagements étaient liés à des entités de First Brands qui ne faisaient pas partie des activités américaines et qui n'étaient pas impliquées dans la procédure du chapitre 11, a déclaré une source au fait de l'affaire.

Par ailleurs, le Wall Street Journal a rapporté que lorsque First Brands a déposé son bilan en septembre, elle disposait d'un prêt de 77 millions de dollars de Santander, également lié à une entreprise ne faisant pas partie de la procédure de faillite.

Santander a refusé de commenter l'article du Wall Street Journal, que Reuters n'a pas été en mesure de confirmer.