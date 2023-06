- Santander AM a nommé Luis Yance comme responsable des stratégies d’investissement pour l’Amérique latine et les actions mexicaines, un poste nouvellement créé au sein de l'équipe investissements. Dans son communiqué, Santander AM explique que la demande de ses clients étrangers est en progression pour les actions mexicaines. Luis Yance compte 20 ans d’expérience dans la gestion d’actifs. Il vient de Compass où il a passé 11 ans. Il y était gérant de portefeuilles sur les actions mexicaines et responsable des investissements pour leur bureau mexicain. Avant cela, il a été directeur des investissements pour la Colombie et gérant de portefeuille actions pour la même firme. Il a également travaillé pour Merrill Lynch et BlackRock.

