Sanso IS et Longchamp AM se rapprochent

(AOF) - Sanso Investment Solutions et Longchamp Asset Management ont annoncé la signature d’un accord sous conditions suspensives dans le cadre d'un rapprochement stratégique. Sanso IS poursuit sa stratégie de croissance fondée d’une part sur la croissance organique et d’autre part sur la croissance externe. Fort de 3 milliards d'euros sous gestion et de 37 collaborateurs, ce rapprochement a pour objectif de créer un acteur indépendant de la gestion d'actifs capable d'affronter les défis futurs de l'industrie.

David Kalfon, Président fondateur de Sanso Investment Solutions a déclaré : " Cette quatrième opération de croissance externe permettra un positionnement dans le top 30 des sociétés de gestion indépendantes et dans le top 100 des acteurs de la gestion française ".

Les équipes de Longchamp AM bénéficieront de l'expertise de Sanso IS sur l'ensemble des sujets liés au développement durable, aussi bien dans les gestions actions que les gestions obligataires. Pour leur part, les équipes de Sanso IS bénéficieront de l'expertise de Longchamp AM dans la gestion de produits structurés et l'utilisation de stratégies quantitatives complexes.

Ce projet de rapprochement prévoit de maintenir l'ensemble des équipes et des expertises sous un nom commun : “Sanso Longchamp Asset Management”.

Cette opération, soumise à l'agrément de l'Autorité des Marchés Financiers devrait être finalisée avant la fin de l'année. Elle bénéficiera du soutien d'Andera Acto, acteur indépendant français du capital investissement.