Sansdisk : nouvelle chute de plus de 12% sur 1 500 USD, E/T/E confirmée

Tout va très vite depuis l'inscription d'un record à 2.335 USD le 25 juin (et 2 280 le 30/06) : Sansdisk subit sa seconde chute de plus de 12% en 3 jours ; le titre retombe sur 1 500 USD.

La cassure de la "ligne de cou" des 1 560 USD confirme la formation d'une E/T/E (1 860/2 235/1 915 USD) : un signal baissier qui devrait précéder le comblement du "gap" des 1.275 USD du 4 mai, puis la MM100 qui gravite vers 1.225 USD... puis le "gap" des 1.189 USD du 1er mai.