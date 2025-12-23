 Aller au contenu principal
Sanofi-Wayrilz approuvé dans l’UE comme premier inhibiteur de la BTK pour traiter la TPI
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 15:15

Sanofi SA SASY.PA :

* WAYRILZ APPROUVÉ DANS L'UE COMME PREMIER INHIBITEUR DE LA BTK POUR LE TPI

Texte original nGNE8MpnWQ Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
82,810 EUR Euronext Paris +1,51%
