Sanofi-Wayrilz approuvé dans l’UE comme premier inhibiteur de la BTK pour traiter la TPI

Sanofi SA SASY.PA :
* WAYRILZ APPROUVÉ DANS L'UE COMME PREMIER INHIBITEUR DE LA BTK POUR LE TPI
Texte original nGNE8MpnWQ Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
|82,810 EUR
|Euronext Paris
|+1,51%
